دولي

كوشنر يحث الأمير محمد بن سلمان على التحلي بالشفافية بشأن مقتل خاشقجي

كوشنر يحث الأمير محمد بن سلمان على التحلي بالشفافية بشأن مقتل خاشقجي
الصحفي السعودي جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه حث ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، على التحلي بالشفافية بشأن الملابسات المحيطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وخلال معرض رده على أسئلة في منتدى لمجلة (تايم)، لم يحدد كوشنر متى تحدث إلى ولي عهد السعودية بشأن مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، داخل قنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

لكن كوشنر كان قد تحدث مع ولي العهد هاتفيا خلال الأيام التي أعقبت مقتل خاشقجي كما اجتمع معه في الرياض خلال زيارته لعدد من العواصم الخليجية في شباط/فبراير.

وقال كوشنر: "النصيحة التي قدمتها له كانت التحلي بالشفافية قدر الإمكان. يجب ضمان أن تكون هناك محاسبة بشأن ما حدث"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وأثار مقتل خاشقجي على يد ضباط سعوديين في اسطنبول موجة من الغضب وأضر بصورة ولي عهد السعودية.

وقال كوشنر عندما سُئل عن النتائج التي توصلت إليها المخابرات "أنا لن أشكك في توصيات أجهزة المخابرات الأمريكية".

ويقول ترامب: إن الشراكة الأمريكية مع السعودية مهمة للاقتصاد الأمريكي وللحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

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