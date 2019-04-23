مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يصدر قرارات لتمكين الشباب ولنصرة القضية الفلسطينية





كما وتفقد اللواء الرجوب وفد هيئة الرواد الكشفية الفلسطينية، وحضر اختتام فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي عام 2018. بالإضافة لحضوره مع الأمين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة الوزير عصام القدومي كل من اجتماعات مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الرياضية والشبابية، واجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب.



رام الله - دنيا الوطنتداول وزراء الشباب والرياضة العربية ضمن فعاليات اجتماع الدورة 42 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والدورة 63 لمكتبه التنفيذى عدة قرارات تمحورت حول نصرة القضية الفلسطينية، وتمكين الشباب العربي.وترأس المجلس بدورته الحاليه السفير المغربي احمد التازي، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة، ومدير إدارة الشباب والرياضة الوزير عبد المنعم الشاعري. وذلك بمشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.ومن اللافت تربع قضية فلسطين وعلى رأسها القدس، عرش الأولويات في القرارات، حيث سجلت دولة فلسطين اصطفافا عربيا حول قضاياها، وذلك من خلال إقرار عضوية فلسطين الدائمة في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والموافقة على اعتماد القدس عاصمة للشباب العربي عام 2023، واعتماد تنفيذ مؤتمر نصرة القدس بشكل سنوي في فلسطين، بالإضافة إلى دعم ترشيح القدس عاصمة الرياضة للدول الإسلامية 2020, وإقرار دورة التشريعات والأنظمة الرياضية التي ستقام في فلسطين برعاية جامعة الدول العربية، وإدانة مجلس الوزراء اقتحام الاحتلال الاسرائيلي لمبنى اللجنة الأولمبية الفلسطينية.في السياق نفسه، تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض الدكتور أشرف صبحى، تقرير وزارة الشباب والرياضة المصرية حول فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربى لعام 2018، وتقديم وزارة الشباب والرياضة التونسية عرضًا حول فعاليات تونس عاصمة الشباب العربى لعام 2019وتناول اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا الرياضية المهمة لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارات الشباب وتمكين دور الشباب وبناء قدراتهم على جميع المستويات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة للحفاظ على الهوية العربية ، ايضا ناقش الاجتماع تقرير الأمانة الفنية حول الأنشطة التى تم تنفيذها العام الماضى، وعرض فيه أبرز توصيات اللجنة الفنية الشبابية واللجنة الفنية الرياضية المعاونتين لوزراء الشباب والرياضة العرب، فيما يخص البرامج والأنشطة المقترح تنفيذها الفترة القادمة.وكان اللواء جبريل الرجوب قد التقى خلال جولته في جمهورية مصر ضمن وفد من وزراء الشباب والرياضة العرب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، والتقى بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأطلعهم على آخر المستجدات السياسية والرياضية على الساحة الفلسطينية.