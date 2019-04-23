مجدلاني: نهج الاحتلال دمر حل الدولتين وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته









رام الله - دنيا الوطنوضع الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمكتبه بمدينة رام الله ، وبشكل منفصل، مع سفير جمهورية لتوانيا المعتمد لدى دولة فلسطين ارتوراس جاليوناس، وسفير دولة قبرص المعتمد لدى دولة فلسطين سافاس فلادميرو، بصورة اخر المستجدات السياسية، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية بالعديد من البرامج التنموية .واكد د.مجدلاني خلال هذه اللقاءات، أن نهج حكومة الاحتلال المدعوم بغطاء سياسي امريكي قد دمر حل الدولتين وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه امن واستقرار المنطقة ، مؤكدا أنه لا يمكن فصل غزة عن الضفة الغربية وأن المشروع الامريكي المسمى صفقة العصر، سيفشله الشعب الفلسطيني .كما أكد على الدور الاوروبي في المنطقة لحماية حل الدولتين ، مشيرا أن على دول الاتحاد الدفع بقوة لدور فعال للاتحاد الاوروبي للضغط باتجاه مؤتمر دولي للسلام ،محذرا من خطورة وتدهور الاوضاع في ظل التصعيد الاسرائيلي الخطير، وخصوصا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به السلطة الفلسطينية .كما تطرق مجدلاني لاهمية تفعيل اللجان المشتركة بين دولة فلسطين، ولتوانيا وقبرص، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية ، والبحث عن المشاريع التنموية المشتركة بما يعزز من العلاقات الثنائية .وأكد سفير لتوانيا جاليوناس على دعم بلاده لعملية سلام تقوم على أسس الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية التي تعيش بأمن وسلام ومستقبل للأجيال القادمة، ومشيرا لأهمية التواصل والعمل المشترك وتطوير العلاقات الثنائية .وبدوره أكد سفير قبرص فلادميرو على عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة مواصلة اللقاءات السياسية ، وعلى دعم بلاده لدولة فلسطين .وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك ، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية بشار العزة .