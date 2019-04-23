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إقرار التعديلات الدستورية في مصر بموافقة 88.33% من أصوات الناخبين والسيسي يُعلّق

إقرار التعديلات الدستورية في مصر بموافقة 88.33% من أصوات الناخبين والسيسي يُعلّق
عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إن المشهد الذي صاغه المصريون بمشاركتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية "سيُسجل بفخر في تاريخ مصر".

وأضاف: أن المصريين مارسوا حقهم السياسي والدستوري بالمشاركة في الاستفتاء، مشيراً في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية، إلى أن الشعب المصري أبهر العالم بوعيه بالتحديات التي تواجه بلده.

تأتي هذه التصريحات، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الموافقة على تعديلات الدستور المصري، التي تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم لسنوات طويلة.

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الثلاثاء: إنه تم إقرار التعديلات الدستورية بموافقة 88.33% من أصوات الناخبين.

وأكدت الهيئة، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 44.33%، وفق ما نقلت وكالات أنباء عربية، حيث شارك 27 مليوناً في الاستفتاء على التعديلات.

وأثارت التعديلات الدستورية، جدلاً كبيراً في مصر، حيث تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

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