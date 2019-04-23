جامعة الخليل تُصدر بيانًا حول قضية تهجم أحد أساتذتها على مخيم الفوار

رام الله - دنيا الوطنأصدرت جامعة الخليل، بيانًا صحفيًا، حول ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، عن تهجم أحد أساتذة الجامعة على سكان مخيم الفوار.وقالت الجامعة: إنها تؤمن أن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد وموحد في مختلف أماكن تواجده في المدن والقرى والمخيمات، وتلك المخيمات جميعها، كانت ولا تزال وستبقى، رمزاً للنضال والصمود الفلسطيني، والعصب الرئيس للقضية الفلسطينية.وأضافت جامعة الخليل، أنه يحكمها مجموعة من المعايير والقيم الأخلاقية والأكاديمية التي تقوم عليها أنظمة الجامعة ولوائحها الداخلية، وتحرم هذه الأنظمة المس بالأشخاص أو المناطق أو المؤسسات على أساس الدين أو العرق أو الجغرافية أو اللون أو الجنس، وهي ترفض كافة أشكال التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني، وترفض أية تقسيمات لهذا الشعب.وقالت الجامعة: إنها بادرت إدارة الجامعة ومنذ اللحظة الأولى لسماعها بالحادثة بمتابعتها، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة ومستقله وفق النظام، وستحترم إدارة الجامعة توصيات اللجنة التي تحقق في الموضوع بصورة شاملة وشفافة.وأكدت الجامعة، أنه وحرصاً على سلامة المجتمع الفلسطيني ومكوناته، فإن هذه القضية وما شابهها من قضايا، يجب ألا تخرج خارج أسوار الجامعة.وأهابت جامعة الخليل، من خلال بيانها، بكل الجهات الخارجية التي خاضت في هذا الموضوع بالتوقف فوراً عن الخوض في هذه المسألة، أوالإدلاء بتصريحات أو تعليقات من شأنها تأجيج الأمر، وجر أصوات غير مسؤولة للتفوه بعبارات نابية، وغير لائقة، وخارجة عن اخلاقيات وأدبيات الشعب الفلسطيني، وإرثه النضالي.