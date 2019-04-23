شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي: سنواصل معركة الدفاع عن القدس ومقداستنا الإسلامية والمسيحية

وزير الحكم المحلي: سنواصل معركة الدفاع عن القدس ومقداستنا الإسلامية والمسيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح: "سنواصل معركة الدفاع عن القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مواجهة سياسات الاحتلال، الرامية لتغيير هويتها الوطنية ومكانتها الدينية والتاريخية".

وأضاف الصالح: "لن ندخر أي جهد في سبيل دعم صمود المقدسيين، وتعزيز تواجدهم في العاصمة وفي محيطها، وسنواصل العمل على توفير الدعم المالي اللازم لإقامة وتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التطويرية، والتي تهدف بالأساس للتسهيل على المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم".

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة في مقر بلدية الرام، وذلك بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عدنان الحسيني، ووزير شؤون القدس، فادي الهدمي، ونائب محافظ القدس، عبد الله صيام، والوكيل المساعد لشؤون الهندسة، أحمد غنيم، ورئيس بلدية الرام، راقي غزاونة، وطواقم الوزارة.

ونقل الصالح خلال اللقاء، تحيات القيادة الفلسطينية، وتحيات رئيس الوزراء للحضور، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية ستولي أهمية بالغة لمحافظة القدس؛ نظراً لخصوصيتها، وستعمل على دعمها من خلال البرامج والمشاريع وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والتدخلات في العديد من المجالات الصحية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والسياحية ومشاريع البنية التحتية وغيرها.

وأشار الصالح إلى أن طواقم الوزارة، ستعمل على التواصل الميداني المباشر مع كافة الهيئات المحلية، وستتابع احتياجاتها عن كثب، والعمل على حل القضايا المتعلقة بعملها، وتحديد الأولويات من الاحتياجات من أجل تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر بها كفلسطينيين.

واستمع الصالح إلى أبرز احتياجات الهيئات المحلية من المشاريع التنموية التطويرية، وخاصة مشاريع تأهيل وتعبيد الطرق الداخلية، ومواضيع المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، والنفايات، والمخططات الهيكلية، وغيرها من الاحتياجات الملحة للتنفيذ.

إلى ذلك، تفقد الصالح والوفد المرافق، التجمع البدوي في راس العيازرة، والتقى أهالي المنطقة، واستمع منهم إلى أبرز احتياجاتهم.

وأشاد الصالح بصمود الأهالي وثباتهم، بالرغم من محاولات الاحتلال المتكررة للتضييق عليهم وترحيلهم، مؤكداً في الوقت ذاته بأن الوزارة، ستعمل على دعم التجمعات البدوية والمناطق الأقل حظاً، والمناطق المحاطة بالجدار والاستيطان.


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