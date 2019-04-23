النقل والمواصلات: ندرس إمكانية نقل الفحوصات العملية للتخفيف من الأزمات المرورية

رام الله - دنيا الوطننظم وزير النقل والمواصلات أ. عاصم سالم، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لمديرية النقل والمواصلات في نابلس، حيث كان في استقباله مدير عام المديرية المهندس عمر سلمان وعدد من موظفي المديرية.وتهدف الزيارة المفاجئة للوزير؛ للاطلاع على سير ومجريات العمل بالمديرية، والتأكد من حسن تقديم الخدمات للمواطنين، كما قام سالم بتفقد مكاتب موظفي المديرية والاستماع للاحتياجات اللوجستية ومتطلبات العمل، والوقوف على مجمل المشكلات والعقبات التي تعرقل حسن سير العمل.وفي هذا السياق، شدد الوزير سالم بضرورة قيام كافة الموظفين بالعمل في إطار الفريق الواحد والاستمرار في تقديم كل الدعم والمؤازرة للجمهور الكريم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وبما ينسجم ورؤية الرئيس محمود عباس، وتوجيهات دولة رئيس الوزراء محمد اشتية، الهادفة إلى تحقيق رضا المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية.كما اجتمع الوزير، وبحضور مدير عام الترخيص السيد يحيى عكوبة، مع أصحاب مدارس السياقة، وبحث المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، مؤكداً على حرص واهتمام الوزارة الشديدين على تعميق وتعزيز الشراكة الحقيقية ما بين الوزارة وكافة الأطراف المعنية بقطاع النقل والمواصلات، وجاهزية الوزارة بالتعاون مع الجميع في سبيل تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن.كما طلع الوزير على المنطقة الصناعية الشرقية بالمدينة، والتي من المقرر نقل الفحوصات العملية إليها، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين، ومنعاً لحدوث الاختناقات والازدحامات المرورية والتي تشهدها مراكز المدن الفلسطينية.