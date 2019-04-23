الكرملين: الزعيم كيم يلتقي الرئيس الروسي في 25 أبريل
رام الله - دنيا الوطن
ذكر المعاون بالكرملين، يوري أوشكوف، يوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا يوم الخميس.
وقال: إن الزعيمين سيبحثان الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.
وأضاف: أن التجارة الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية، تراجعت بأكثر من 56 بالمئة العام الماضي بسبب العقوبات على بيونج يانج، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
ذكر المعاون بالكرملين، يوري أوشكوف، يوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا يوم الخميس.
وقال: إن الزعيمين سيبحثان الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.
وأضاف: أن التجارة الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية، تراجعت بأكثر من 56 بالمئة العام الماضي بسبب العقوبات على بيونج يانج، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
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