الكرملين: الزعيم كيم يلتقي الرئيس الروسي في 25 أبريل

رام الله - دنيا الوطنذكر المعاون بالكرملين، يوري أوشكوف، يوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا يوم الخميس.وقال: إن الزعيمين سيبحثان الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف: أن التجارة الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية، تراجعت بأكثر من 56 بالمئة العام الماضي بسبب العقوبات على بيونج يانج، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.