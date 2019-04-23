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الكرملين: الزعيم كيم يلتقي الرئيس الروسي في 25 أبريل
زعيم كوريا الشمالية والرئيس الروسي بوتين
رام الله - دنيا الوطن
ذكر المعاون بالكرملين، يوري أوشكوف، يوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا يوم الخميس.

وقال: إن الزعيمين سيبحثان الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف: أن التجارة الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية، تراجعت بأكثر من 56 بالمئة العام الماضي بسبب العقوبات على بيونج يانج، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

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