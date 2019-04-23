الرئيس عباس يوعز لوزيرة الصحة بالاهتمام بالطفلة رداد وعلاجها في المكان المناسب
رام الله - دنيا الوطن
أوعز الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى وزيرة الصحة د. مي كيلة بالاهتمام بالطفلة جوري داوود رداد من صيدا بطولكرم، وعلاجها في المكان المناسب.
وكان ذوو الطفلة رداد، ناشدوا الرئيس مساعدتهم في علاج طفلتهم التي ترقد في مستشفى المقاصد بالقدس منذ 40 يوماً، وتعاني من عدم وجود مناعة في جميع أجهزة الجسم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
أوعز الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى وزيرة الصحة د. مي كيلة بالاهتمام بالطفلة جوري داوود رداد من صيدا بطولكرم، وعلاجها في المكان المناسب.
وكان ذوو الطفلة رداد، ناشدوا الرئيس مساعدتهم في علاج طفلتهم التي ترقد في مستشفى المقاصد بالقدس منذ 40 يوماً، وتعاني من عدم وجود مناعة في جميع أجهزة الجسم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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