انطلاق فعاليات الدعاية الانتخابية في جامعة بوليتكنك فلسطين



















رام الله - دنيا الوطنانطلقت فعاليات الدعاية الانتخابية في جامعة بوليتكنك فلسطين اليوم الثلاثاء، بمشاركة كتلتين انتخابيتين، هما كتلة شهداء الأقصى "الشبيبة الطلابية"، وكتلة القطب الطلابي، وتجمع المبادرة "اليسار الطلابي".وصرّح رئيس اللجنة العليا لانتخابات المؤتمر الطلابي مصطفى أبو الصفا، أنّ الانتخابات، ستجرى يوم غدٍ الأربعاء، وتتنافس فيها كتلتان طلابيتان هما: كتلة شهداء الأقصى "الشبيبة الطلابية"، وكتلة القطب الطلابي، وتجمع المبادرة "اليسار الطلابي".وأكّد أبو الصفا على أنّ الجامعة، ستعمل على توفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الاقتراع الديمقراطية بالطريقة المثلى، وباستخدام تكنولوجيا المعلومات والحاسوب؛ لتسهيل عملية الانتخاب، ولضمان الدقة والشفافية، كما كانت في الأعوام السابقة.ودعا أبو الصفا طلبة الجامعة للتوجه لصناديق الاقتراع صباح الأربعاء في تمام الساعة 8.30 لاختيار ممثليهم، إذ يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 5686 ناخباً، يتنافسون على 31 مقعداً.وأضاف أبو الصفا، أنه تم تخصيص11 صندوقاً للعملية الانتخابية، موزعة في مباني كلية المهن التطبيقية مبنى منيب المصري للتكنولوجيا والريادة A+، وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية مبنى B+، ومبنى B، بمنطقة وادي الهرية في مدينة الخليل.