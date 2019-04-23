شؤون فلسطينية

ماذا وصف غرينبلات صورة لأبو جهاد معلّقة في إحدى مدارس الضفة

ماذا وصف غرينبلات صورة لأبو جهاد معلّقة في إحدى مدارس الضفة
الشهيد خليل الوزير
رام الله - دنيا الوطن
وصف مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، صورة للقيادي في حركة فتح، الشهيد أبو جهاد، معلقة في إحدى مدارس الضفة الغربية، بأنها "تمجيد للعنف والإرهاب".

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تمجيد حقير للعنف والإرهاب، معروض في مدرسة فلسطينية مع لوحة لأبي جهاد (خليل الوزير)"، وفق تعبيره.



وأضاف: "يستحق الطلاب الفلسطينيون معرفة الإنجازات المحترمة لمجتمعهم، وليس هذا"، على حد زعمه.

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