وزراء الشباب والرياضة العرب يعتمدون مدينة القدس عاصمة للشباب العربي 2023

رام الله - دنيا الوطناعتمد وزراء الشباب والرياضة العرب، مدينة القدس عاصمة للشباب العربي 2023، كما أدانوا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الأولمبية الفلسطينية.ورحب وزراء الشباب والرياضة، في ختام أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة المغرب، بقرار مجلس الجامعة العربية اعتماد دولة فلسطين عضوا دائما في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.كما رحبوا باستضافة لبنان للدورة الـ14 للألعاب الرياضية العربية 2021، وفق قرار القمة العربية التنموية التي عقدت في كانون الثاني الماضي في بيروت.وأكدوا ضرورة رفع الحظر الكامل على الملاعب العراقية والعمل على منح العراق حق استضافة البطولات العربية والآسيوية والدولية في الألعاب والفعاليات الأخرى، وطالبوا الجهات المعنية التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد العربي، لرفع الحظر عن الملاعب الليبية.كما وافق المجلس على اعتماد الأنشطة السبعة وحفل الافتتاح المقرر في 18 حزيران المقبل المقدمة من وزارة الشباب والرياضة التونسية كعاصمة للشباب العربي 2019، ورصد المجلس 100 ألف دولار لوزارة الشباب التونسية للصرف على هذه الفعاليات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ووافق المجلس كذلك، على مقترح مصر تنظيم مؤتمر وبرنامج يدير التسويق الرياضي المحترف، كما اعتمد تقرير وتوصيات اللجنة الفنية الشباب المعاونة للمجلس حيث وافق على برنامج رحلة المشاعر المقدسة للشباب العربي 2019، والمقترح من السعودية، كما وافق على تنظيم الهيئة العامة للرياضة في السعودية البرنامج التطوعي لإدارة الأزمات والكوارث.وفي ختام الاجتماع وجه المجلس برقية شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاجتماعه بوزراء الشباب والرياضة العرب وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، والاستماع إليهم في عرض التحديات التي تواجه الشباب العربي.وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، والأمين العام للمجلس الأعلى عصام قدومي، ووكيل المجلس منذر مسالمة، ومدير عام وحدة الرياضة العربية والإسلامية بالمجلس إبراهيم صباح، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.