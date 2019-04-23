السيسي يدعو لتمكين المؤسسات الوطنية وقوات الجيش الليبي من القضاء على الإرهاب

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تمكين المؤسسات الوطنية وقوات الجيش الليبي من القضاء على الإرهاب.جاء ذلك في افتتاح قمة (الترويكا) الإفريقية بشأن ليبيا في العاصمة المصرية القاهرة، فيما أكد السيسي أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لضمان بدء مفاوضات سياسية بين الأطراف الليبيةوقال الرئيس المصري: إن قمة (الترويكا) الإفريقية تهدف إلى التوصل لحلول سياسية تعيد الاستقرار إلى ليبيا، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.وأضاف: "يجب تمكين الجيش والشرطة في ليبيا من أداء واجبهما للحفاظ على الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأفريقي هي الأقرب لدعم ليبيا للقضاء على الإرهاب.