الولايات المتحدة تحث إيران على إبقاء مضيق (هرمز) مفتوحاً

رام الله - دنيا الوطندعت الولايات المتحدة إيران إلى إبقاء مضيقي (هرمز) و(باب المندب) مفتوحين، وفق ما ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء.يأتي ذلك بعد يوم من مطالبة الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني، بوقف شراء الخام من الجمهورية الإسلامية.ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول قوله: "نطالب إيران وجميع الدول باحترام حرية تدفق الطاقة والتجارة وحرية الملاحة" في المضيقين.