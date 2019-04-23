حمد: القيادة الفلسطينية قادرة على حماية المشروع الوطني الفلسطيني







رام الله - دنيا الوطنأكدت الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، بأن الرئيس محمود عباس واضح تمام الوضوح تجاه حقوق الأسرى والشهداء والمصابين، بإعتبارهم تاج على رأس الشعب الفلسطيني، ولن يتم التنازل أبداً عنهم وعن الحياة الكريمة لأسرهم.وأضافت حمد بأن القيادة الفلسطينية قادرة على حماية المشروع الوطني الفلسطيني، والخروج من الأزمة الإقتصادية الناتجة عن قرصنة الإحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، وبأن الحكومة الحالية هي حكومة الشعب الفلسطيني أينما وجد، وتبذل جهداً دؤوباً محلياً وعربياً ودولياً لحل الأزمه الإقتصادية.جاء ذلك خلال لقاء حمد، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، مع وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية.وتحدثت حمد عن المرأة الفلسطينية وأدوارها المتعددة سواء في النضال الوطني الفسطيني للتحرر من الإحتلال، أو في التنمية وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وصولاً لرؤيتها في العمل على حقوق النساء وتعديل القوانين والتشريعات، بالتوازي مع التوعية المجتمعية لتغيير الثقافة السائدة.وأشاد الحضور بدور وزارة شؤون المرأة في دعمهم ومساندتهم وبناء قدراتهم على مدى السنوات منذ تم إنشاء وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية، وقدموا نبذة عن دورهم في وزاراتهم ومؤسساتهم، الخطط الإستراتيجية، الفرق المساندة واللجان الفنية الداعمة، الصعوبات والتحديات التي تواجههم.