زعماء أفارقة يمنحون المجلس العسكري في السودان ثلاثة أشهر لإجراء إصلاحات ديمقراطية

أمهل زعماء أفارقة خلال اجتماع عقدوه في القاهرة اليوم الثلاثاء، المجلس العسكري الحاكم في السودان ثلاثة أشهر، لإجراء إصلاحات ديمقراطية.





وقال السيسي في تصريحات في ختام القمة التي شارك فيها عدد من الرؤساء الأفارقة: إن الزعماء توافقوا علي ضرورة معالجة الوضع في السودان "استنادا إلي سرعة استعادة النظام الدستوري من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم".



وأضاف السيسي، وهو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي: أن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أطلع القمة على محادثاته الأخيرة في السودان.



ويمدد القرار وفق ما أعلن السيسي، مهلة مدتها 15 يوماً حددها الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة لحكومة مدنية وإلا علق عضوية السودان فيه، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.





وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل نيسان.



وقد يؤثر تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي على جهود المجلس العسكري لكسب الاعتراف الدولي به كحاكم شرعي للبلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين، وبالتالي تأخير أي مساعدات للبلاد التي تحاول التغلب على أزمة اقتصادية خطيرة.



ويتعرض المجلس العسكري لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة على الفور إلى حكومة مدنية، وذلك منذ إطاحة الجيش بالبشير عقب أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي امتد لثلاثين عاما.



وقال السيسي في تصريحات في ختام القمة التي شارك فيها عدد من الرؤساء الأفارقة إن الزعماء توافقوا علي ضرورة معالجة الوضع في السودان "استنادا إلي سرعة استعادة النظام الدستوري من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم".



وأضاف السيسي، وهو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، أن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أطلع القمة على محادثاته الأخيرة في السودان.



رام الله - دنيا الوطن