كيلة: إيطاليا تعتزم القيام بمبادرات جديدة لدعم القطاع الصحي











رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة مي كيلة: إن الحكومة الإيطالية تعتزم القيام بمبادرات جديدة في دعم القطاع الصحي الفلسطيني.جاء ذلك بعد اجتماع كيلة مع القنصل الإيطالي العام فابيو سوكولوفيتش في مكتبها برام الله، اليوم الثلاثاء، حيث بحث اللقاء التعاون المشترك بين البلدين، والمشاريع الإيطالية في القطاع الصحي.وأشار القنصل العام الإيطالي إلى مساهمة بلاده في دعم المشافي المقدسية من خلال تغطية فاتورة التحويلات الطبية عبر آلية بيجاس، إضافة إلى عملها على حث الدول الأوروبية لتقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني.وقدم القنصل العام الإيطالي تهانيه للدكتورة كيلة لتوليها حقيبة وزارة الصحة، مؤكداً سعيه لتوطيد التعاون بين إيطاليا وفلسطين خصوصاً في الجانب الصحي.من جهتها، قالت وزيرة الصحة إن الوضع الصحي في فلسطين صعب، خصوصا في ظل الأزمة المالية الموجودة، مطالبة إيطاليا بمزيد من الدعم للقطاع الصحي، وزيادة دعم المشافي المقدسية لخصوصية هذه المشافي، والخطر الذي يتهددها.وقدمت كيلة شكرها للحكومة والشعب الإيطالي على الدعم الكبير الذي يقدمونه لفلسطين على كافة المستويات، مؤكدة أن العلاقات التي تربط فلسطين بإيطاليا متميزة.