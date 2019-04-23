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دولي

نتنياهو: سأطلق اسم ترمب على مدينة جديدة بهضبة الجولان

نتنياهو: سأطلق اسم ترمب على مدينة جديدة بهضبة الجولان
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة 13 الاسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يعتزم تسمية مدينة جديدة في هضبة الجولان السورية، باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونقلت القناة، عن نتنياهو قوله "من الضروري أن نعرب عن تقديرنا للرئيس الأمريكي من خلال تسمية مدينة باسم "دونالد ترمب"، ستقام في الجولان، وسأقدم الخطة إلى الحكومة قريباً".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

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