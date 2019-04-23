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شؤون فلسطينية

كوشنر: سيتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين تقديم تنازلات صعبة

كوشنر: سيتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين تقديم تنازلات صعبة
رام الله - دنيا الوطن
قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، مبعوثه للشرق الأوسط: "سيتعين على إسرائيل والفلسطينيين، تقديم تنازلات صعبة، نأمل أن يكون لدى قادة الجانبين الشجاعة للقيام بذلك"، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.

وأضاف كوشنر: "قدمنا اقتراحاً مفصلاً لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، آمل أن يكون لخطة السلام رؤية شاملة لما قد يكون، سنبني الأشياء من الأسفل إلى الأعلى".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية، وضعت حلولاً لكيفية تحسين حياة الفلسطينيين والتعامل مع القضايا السياسية الأساسية للنزاع.

وحول (صفقة القرن)، قال كوشنر: "دولتين؟، الأساليب السابقة لم تنجح، سنفعل شيئاً مختلفاً".

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