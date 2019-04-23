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الداخلية السعودية: تنفيذ أحكام الإعدام في 37 جانياً

الداخلية السعودية: تنفيذ أحكام الإعدام في 37 جانياً
رام الله - دنيا الوطن
نفذت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، حكم الاعدام تعزيرا وإقامة حد الحرابة في 37 جانياً، في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والشرقية والقصيم وعسير.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "إن أحكام الإعدام في الجناة جاءت بعد إدانتهم بتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي، ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد".

وأوضح البيان أن جميع المدانين هم حملة الجنسية السعودية، وأردف: "تم إحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعا، والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة".

وأشار البيان إلى أن الأحكام صدقت من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجناة.

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