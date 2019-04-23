عاجل

  • صندوق قطر للتنمية والفاخورة يعيدان تأهيل المدارس بغزة بأكثر من أربعة ملايين دولار

شؤون فلسطينية

بأكثر من أربعة ملايين دولار.. صندوق قطر للتنمية والفاخورة يعيدان تأهيل المدارس بغزة

بأكثر من أربعة ملايين دولار.. صندوق قطر للتنمية والفاخورة يعيدان تأهيل المدارس بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نظَّمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وممثلين من صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع عبر برنامجها "الفاخورة"، اليوم الثلاثاء، حفلاً للاحتفاء بشراكة الوكالة مع الفاخورة في الوقت الذي يتم فيه اختتام مشروع "دعم برنامج (أونروا) التربوي في قطاع غزة. 

ويتلقى برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع الدعم من صندوق قطر للتنمية، وقد استفاد من المشروع ما يقارب 86,000 طالب لاجئ فلسطيني.

وتم عقد الحفل الختامي في مدرسة بنات جباليا الإعدادية "ب" التابعة لـ (أونروا)، وحضره وفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع إلى جانب كبار موظفي الوكالة وطلبتها وممثلين من مجلس أولياء الأمور والمجتمع المحلي.

وأشارت الوكالة إلى أن التبرع كان بقيمة 4,612,022 مليون دولار من صندوق قطر للتنمية من خلال برنامج الفاخورة، والذي يعتبر أحد برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع قد مكّن (أونروا) من تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل هامة وتحديث المعدات المدرسية في ثلاث وأربعين مدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة. 

وأوضحت الوكالة، أن هذا التمويل قد عمل التمكين من رفع مستوى نوعية وسلامة البيئة التعليمية للطلبة وذلك في أعقاب الأعمال العدائية التي جرت عام 2014 في القطاع المحاصر.

وكانت كافة المدارس المستهدفة من قبل المشروع قد تم استخدامها كمراكز طارئة للإيواء للأشخاص الذين تم تشريدهم ولاستيعاب اللاجئين الذين يعانون من حالة نزوح طويلة.

وخلال المشروع، تم القيام بأعمال صيانة وإصلاح مكثفة في المدارس. وإضافة لذلك، تم تزويد مدارس معينة بمواد إضافية حسب الإحتياجات الخاصة لكل مدرسة مثل مولدات الكهرباء والمقاعد والحواسيب المحمولة ومضخات المياه.

وأعرب ديفيد دي بولد نائب مدير عمليات (أونروا) في غزة عن شكره للبرنامج بالقول: "نحن نقدر الشراكة الاستراتيجية بين (أونروا) وبين مؤسسة التعليم فوق الجميع و برنامجها الفاخورة. 

وقال: "إن الدعم المقدم من صندوق قطر للتنمية من خلال برنامج الفاخورة كان أساسياً من أجل تمكين الوكالة من استعادة البيئة التعلمية الآمنة لعشرات الآلاف من الأطفال في مدارس (أونروا) في أعقاب حرب عام 2014".

بدوره، قال فهد السليطي المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: "أننا نرى اليوم صروحاً تعليمية راسخة تقف دليلاً حقيقياً على عمق الشراكة التي بنتها مؤسسة التعليم فوق الجميع مع مؤسسات أممية تحمل ذات الرؤية ونفس الهدف، هذه الاستثمارات في بناء المؤسسات التعليمية لاتهدف فقط للبناء من أجل البناء ولكنها أيضاً تهدف للاستثمار في الإنسان الفلسطيني وتعليمه الذي هو عماد أي نهضة ، كما وتأتي هذه الاستثمارات تماشياً مع رؤية مؤسسة التعليم فوق الجميع المبنية على توفير فرص من أجل مستقبل أفضل وأمل حقيقي للأطفال والشباب وتزويدهم بتعليم نوعي يضمن المساواة والشمولية باعتباره عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة".

وأضاف: "بفضل هذه الشراكة سيكون بمقدور ألاف من الطلبة الحصول على تعليم نوعي في بيئة تعليمية آمنة".


أخبار ذات صلة

الضميري ينفي اعتقال العشرات من الضباط بتهمة تسريب المعلومات.. ويؤكد: اعتقلنا اثنين فقط

الضميري ينفي اعتقال العشرات من الضباط بتهمة تسريب المعلومات.. ويؤكد: اعتقلنا اثنين فقط

شرطة رام الله تضبط مواداً يشتبه أنها مخدرة داخل غرفة بمحل تجاري

شرطة رام الله تضبط مواداً يشتبه أنها مخدرة داخل غرفة بمحل تجاري

اليابان تقدم منحة بأكثر من ثلاثة ملايين دولار لخدمات المشاريع في فلسطين

اليابان تقدم منحة بأكثر من ثلاثة ملايين دولار لخدمات المشاريع في فلسطين

الأحمد يؤكد على أهمية انعقاد دورة المجلس المركزي للتصدي لـ (صفقة القرن)

الأحمد يؤكد على أهمية انعقاد دورة المجلس المركزي للتصدي لـ (صفقة القرن)

الصحة: استشهاد طفل في حادث عرضي بدير البلح وسط القطاع.. والشرطة توضح

الصحة: استشهاد طفل في حادث عرضي بدير البلح وسط القطاع.. والشرطة توضح

حرق نفسه بالأمس.. عائلة مسعود تُناشد الرئيس إنقاذ ابنهم &#34;بلال&#34;

حرق نفسه بالأمس.. عائلة مسعود تُناشد الرئيس إنقاذ ابنهم "بلال"

شرطة الاحتلال تعتقل مدير المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى

شرطة الاحتلال تعتقل مدير المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى

بسبب عدم تنفيذ تفاهمات التهدئة.. تخوفات إسرائيلية من تهديدات السنوار

بسبب عدم تنفيذ تفاهمات التهدئة.. تخوفات إسرائيلية من تهديدات السنوار

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

شرطة رام الله تضبط مواداً يشتبه أنها مخدرة داخل غرفة بمحل تجاري

شرطة رام الله تضبط مواداً يشتبه أنها مخدرة داخل غرفة بمحل تجاري

حرق نفسه بالأمس.. عائلة مسعود تُناشد الرئيس إنقاذ ابنهم &#34;بلال&#34;

حرق نفسه بالأمس.. عائلة مسعود تُناشد الرئيس إنقاذ ابنهم "بلال"

شرطة الاحتلال تعتقل مدير المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى

شرطة الاحتلال تعتقل مدير المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى

لاجيء من لبنان يناشد الرئيس: &#34;بتول&#34; ابنتك فانظر ماذا تفعل؟

لاجيء من لبنان يناشد الرئيس: "بتول" ابنتك فانظر ماذا تفعل؟

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي لليوم الثاني ويقتحم متنزه بلدية يطا

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي لليوم الثاني ويقتحم متنزه بلدية يطا

لاجئ فلسطيني بالأردن يُناشد تخليصه من آلامه المُبرحة

لاجئ فلسطيني بالأردن يُناشد تخليصه من آلامه المُبرحة

الكاتب سامي فودة: الطفلة بسنت نادر حسونة لازم تتعالج

الكاتب سامي فودة: الطفلة بسنت نادر حسونة لازم تتعالج

وزير المواصلات: استراتيجيتنا إيجاد بدائل للاستغناء عن الاستيراد من إسرائيل

وزير المواصلات: استراتيجيتنا إيجاد بدائل للاستغناء عن الاستيراد من إسرائيل

منوعات

&#34;فيديو مسرب&#34; لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و&#34;MBC&#34; تتدخل

"فيديو مسرب" لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و"MBC" تتدخل

جلسة تصوير لصافيناز في حوض السباحة

جلسة تصوير لصافيناز في حوض السباحة

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة &#34;عارية الصدر&#34; للأطفال

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة "عارية الصدر" للأطفال

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

عربي

الداخلية السعودية: تنفيذ أحكام الإعدام في 37 جانياً

الداخلية السعودية: تنفيذ أحكام الإعدام في 37 جانياً

الجيش الليبي يعتزم فتح جبهات جديدة في طرابلس

الجيش الليبي يعتزم فتح جبهات جديدة في طرابلس

بعد المبالغ الخيالية.. العثور على &#34;خزن مالية ضخمة&#34; تخص البشير

بعد المبالغ الخيالية.. العثور على "خزن مالية ضخمة" تخص البشير

السيسي: الحل في الخرطوم سيكون من صنع السودانيين أنفسهم

السيسي: الحل في الخرطوم سيكون من صنع السودانيين أنفسهم