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الضميري ينفي اعتقال العشرات من الضباط بتهمة تسريب المعلومات.. ويؤكد: اعتقلنا اثنين فقط

الضميري ينفي اعتقال العشرات من الضباط بتهمة تسريب المعلومات.. ويؤكد: اعتقلنا اثنين فقط
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أثار إعلام الاحتلال الإسرائيلي، المعلومات التي تتحدث عن اعتقال العشرات من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بتهمة تسريب معلومات لحركة حماس، وهذا ما نفاه اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام، الناطق باسم المؤسسة الأمنية.

وأكد الضميري، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أنه تم اعتقال عنصرين من الأجهزة الأمنية قبل عام ونصف، بتهمة تسريب معلومات خارج إطار الجهاز، معتبراً أن ذلك يتنافى مع القانون والقسم الذي أقسمه أي ضابط أو جندي في الحفاظ على سرية المعلومات التي يتعرف عليها أثناء عمله.

وقال الضميري: "تم اعتقال اثنين فقط قبل عام ونصف، أما المثير في الموضوع، هو أن إعلام الاحتلال يثير ذلك اليوم، وهذا ما يجعلنا ننظر بعين الشك، أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك، زيادة حدة الخلاف والانقسام بين الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن الاحتلال بالغ في ذلك.

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