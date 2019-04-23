شرطة رام الله تضبط مواداً يشتبه أنها مخدرة داخل غرفة بمحل تجاري

رام الله - دنيا الوطنضبطت شرطة محافظة رام الله والبيرة، فجر اليوم الثلاثاء، 100 سيجارة بداخلها مادة يشتبه أنها مادة الحشيش المخدر في محل بشارع الإرسال بمدينة البيرة.وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: "من خلال المتابعة الحثيثة وردت معلومات حول قيام عدد من الأشخاص بتعاطي وترويج المواد المخدرة بداخل مكتب في محل تجاري بمدينة البيرة".وأضاف: "على الفور توجهت قوة من إدارة مكافحة المخدرات إلى المحل بعد استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة".وأشار إلى أنه خلال عملية التفتيش تم ضبط أصابع حشيش، يشتبه بأنها مخدرة و10 علب بداخلها 100 سيجارة معبئة ومعدة للبيع داخل علب دخان وأدوات للتعاطي وقبضت على 6 أشخاص متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة كانوا داخل المكتب بعد محاولتهم التصدي والإعتداء على قوة الشرطة.وأوضح ارزيقات، أن النيابة العامة أصدرت قراراً بإغلاق المحل والتحفظ على الأشخاص والمضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم للجهات القضائية.