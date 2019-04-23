الأحمد يؤكد على أهمية انعقاد دورة المجلس المركزي للتصدي لـ (صفقة القرن)

أكد عزام الأحمد عضو اللجنتين، المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير على أهمية انعقاد الدورة المقبلة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، والتصدي لما يسمى بـ"صفقة القرن".



جاء ذلك خلال لقاء الأحمد مع جيدر أغانين سفير جمهورية روسيا لدى دولة فلسطين اليوم الثلاثاء في مقر مفوضية العلاقات الوطنية بمدينة رام الله، حيث أطلعه على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية، في ظل التحديات الراهنة.



كما وأطلع الأحمد، السفير الروسي، على قرارات مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد مؤخرا على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس، لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتجاوز قرارات الشرعية الدولية من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تعمل على دعم سياسات حكومة الاحتلال القائمة على الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وانتهاك القانون الدولي والقرارات الدولية والتنكر لها.



كما بحث الأحمد، مع السفير الروسي التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول نيته ضم مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل، وخطورة هذه التصريحات، خاصة بعد قرار إدارة ترمب فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة.



وجدد الأحمد رفض القيادة الفلسطينية لقرار الإدارة الأميركية الذي لا يعبر إلا عن شريعة الغاب والبلطجة الأميركية، مؤكدا أن هذه الخطوة هي امتداد لانتهاكات إدارة ترمب للقانون الدولي.



كما ناقش الأحمد مع السفير الروسي، التحرك الفلسطيني على كافة الصعد الإقليمية والدولية لمواجهة التحرك الأميركي الإسرائيلي.



من جانبه، أكد السفير الروسي موقف روسيا الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، ورؤيتها لعملية سلام جادة تقود لقيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.



رام الله - دنيا الوطن