الصحة: استشهاد طفل في حادث عرضي بدير البلح وسط القطاع.. والشرطة توضح

أفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، باستشهاد الطفل مهند أمين الباز (13 عاما)، جراء تعرضه لحادث عرضي بدير البلح وسط قطاع غزة.



وأشار القدرة في تصريح له، أن الانفجار وقع في منزله بدير البلح وسط القطاع.





بدوره، أكد العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن استشهاد الفتى مهند أمين الباز، جاء نتيجة انفجار قذيفة، كان يعبث بها، عصر اليوم الثلاثاء، في منزله بدير البلح وسط قطاع غزة.







رام الله - دنيا الوطن