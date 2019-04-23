فيديو: لحظة دخول منفذ عملية تفجير الكنيسة بسريلانكا بين المصلين











رام الله - دنيا الوطنأظهرت كاميرا مراقبة لحظة دخول المسلح الذي فجر إحدى الكنيستين في سريلانكا، الأحد، بسلسلة الهجمات التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص.وبدا الرجل المسلح الملتحي، حاملا حقيبة على ظهره، وتقدم صوب المصلين في الكنيسة بشكل طبيعي، ثم اندس بينهم قبل لحظات من التفجير، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).واستهدفت سلسلة الهجمات كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 310 أشخاص حتى صباح الثلاثاء.ويوم الاثنين، قالت السلطات، إنها اعتقلت 13 شخصا لتورطهم في العمليات، مشيرة إلى أن "جماعة التوحيد الوطنية" المتطرفة تقف وراء الاعتداءات.والثلاثاء قال وزير الدفاع السريلانكي إن التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي.وألقت الشرطة القبض على 40 مشتبها بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن المسلحين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.