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بعد المبالغ الخيالية.. العثور على "خزن مالية ضخمة" تخص البشير

بعد المبالغ الخيالية.. العثور على "خزن مالية ضخمة" تخص البشير
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت تقارير صحفية سودانية، اليوم الثلاثاء، أن خزنا سرية ضخمة تخص الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ خيالية في منزله.

وذكرت صحيفة (التيار) في عددها الورقي الصادر، أنها علمت من مصادر، لم توضح هويتهم، أن البشير وشقيقه المتهم بالفساد العباس هما فقط من يعرفان الأرقام السرية لهذه الخزن.

وكانت النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسيل الأموال، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

والسبت الماضي، أمر وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

ويتواجد البشير حاليا في سجن كوبر حيث اشارت أنباء عن تدهور حالته البدنية والنفسية.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أكد، الأحد الماضي، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأشار البرهان إلى أن فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق عمر البشير) ووجد سبعة ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار).

وبعد اكتشاف هذه الأموال فتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ(رويترز).

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