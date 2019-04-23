حرق نفسه بالأمس.. عائلة مسعود تُناشد الرئيس إنقاذ ابنهم "بلال"

وجاء نص المناشدة كما وصلت "دنيا الوطن":سيادة الرئيس محمود عباس الأب الحنون والغيور علي أبناء شعبك نناشدك بالنظر إلينا بعين الرحمة لخروج الجريح بلال مسعود الذي قام أمس بحرق نفسه ووضعه حرج للغاية وهو الآن يرقد بالعناية المكثفة وهو بحاجة للعلاج بالخارج.ونرجو من سيادة الرئيس والاب الحنون محمود عباس أبو مازن بالإسراع لنقله للعلاج قبل فوات الاوان.عائلة مسعود في الوطن والشتات.