شرطة الاحتلال تعتقل مدير المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، المهندس عرفات العمرو مدير المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك.وجاء اعتقال شرطة الاحتلال، لمدير المتحف بالأقصى، أثناء خروجه من باب المجلس، فيما لم يعرف مصيره حتى اللحظة.