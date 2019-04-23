بسبب عدم تنفيذ تفاهمات التهدئة.. تخوفات إسرائيلية من تهديدات السنوار

رام الله - دنيا الوطنينتاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، حالة من التخوف الشديد، إثر التهديدات المستمرة من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من اللجوء إلى التصعيد وذلك في حال عدم التزام اسرائيل بتفاهمات التهدئة.وقال أمير بوخبوط المحلل العسكري لموقع (واللا) الاسرائيلي: "إن يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة لا يراهن على (صفقة القرن)، ويواصل من تهديداته بعودة التظاهرات في حال عدم التزام اسرائيل بالتفاهمات".وأضاف بوخبوط: "بناء على هذه التخوفات، فإن الجيش الإسرائيلي ما زال يحافظ على حالة التأهب، استعداداً لأي تدهور أمني جديد في المنطقة الجنوبية".المحلل العسكري أوضح أن حدود قطاع غزة هي الأكثر تقلباً، رغم الهدوء النسبي الذي ساد المنطقة في فترة الانتخابات الإسرائيلية، والتي هددت فيها إسرائيل بالرد بشكل كبير في حال حدوث اختراقات أمنية خلالها.وكان السنوار قد هدد في عدة مناسبات، باللجوء الى التصعيد مع الاحتلال الاسرائيلي، وذلك في حال عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات، تقضي بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.