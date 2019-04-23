لاجيء من لبنان يناشد الرئيس: "بتول" ابنتك فانظر ماذا تفعل؟





السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن حفظكم الله



اناشدكم بالله وبدماء الشهداء وآهات الأسرى وعذاباتهم ان تساعدوني في علاج ابنتي الطفلة (بتول جهاد زيداني 10 سنوات من مخيم برج الشمالي/ لبنان، والتى تعاني من مرض (حمى بهجت بجنات) والذي يؤدي إلى مضاعفات منها فقدان البصر والشلل والقلب اذا لم تأخذ ابرة لهذا المرض بأستمرار، مع العلم ان هذا المرض ليس له علاج في لبنان سوى هذه الإبرة وهي تجمد المرض ولا تشفي منه.



وعلمنا انه يوجد لابنتي علاج في إحدى المستشفيات التركية التى تختص بهذا المرض.



من هنا اناشدكم بالنظر الي نظرة الأب لابناءه، حيث انني اعلم ان سيادتكم تكنون للاجئين الفلسطينيين خاصة في لبنان كل المحبة.



"بتول جهاد زيداني " ابنتكم، فانظروا ماذا ستفعلون وانا لا استطيع علاجها حيث أن وضعي المادي (تحت صفر) واعيش انا وعائلتي على راتبي الذي اتقاضاه من قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان.



السيد الرئيس، كلي امل بالله ومن ثم بفخامتكم أن تصدروا توجيهاتكم إلى المعنيين من أجل إنقاذ حياة ابنتي الطفلة بتول.





للتواصل/





0096171319130

جهاد زيداني





رام الله - دنيا الوطنوجه لاجيء فلسطيني من مخيمات لبنان مناشدة عاجلة للرئيس عباس جاء نصها كالتالي - كما وصل "دنيا الوطن"- :