الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي لليوم الثاني ويقتحم متنزه بلدية يطا

رام الله - دنيا الوطنأغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، لليوم الثاني على التوالي، وذلك لاستباحته من قبل المستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، واقتحموا متنزه بلدية يطا في قرية الكرمل جنوب الخليل.وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، بأن جنود الاحتلال اقتحموا متنزه الكرمل، واعتلوا أسطح عدد من المنازل، وأغلقوا الطرق المؤدية لمسافر يطا بحواجز عسكرية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، وحال دون وصول المزارعين إلى أراضيهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر أن قوات الاحتلال تغلق عادة الطرق المؤدية إلى متنزه بلدية الكرمل، لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، وهي "ماعون"، و"كرمئيل"، و"حفات يئير"، و"سوسيا" و"متسبي يائير" "وحفات ماعون" و"افيجال" و"بيت يتير" وغيرها من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أثناء اقتحامهم لعدد من المناطق.