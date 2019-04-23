لاجئ فلسطيني بالأردن يُناشد تخليصه من آلامه المُبرحة

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رام الله - دنيا الوطنوجه وليد أبو الخير مناشدة للرئيس ولأهل الخير لمساعدته في تخليصه من الآلام المُبرحة.وجاء في نص المناشدة التي وصلت "دنيا الوطن": "أنا خالد وليد أبو الخير لاجئ فلسطيني، وأقيم حاليا بالأردن، أعاني من مرض الهيموفيليا الذي أدى إلى آلام مبرحة وأجاع شديدة ليل نهار، في ركبتي(المفصل) وأعيش في صراع مرير وأتحامل على نفسي شدة الألم والمرض وبالكاد أمارس حياتي الطبيعية التي حق لكل إنسان.وإنني استغيث للتفضل والتكرم بمساعدتي لإجراء عملية تغيير مفصل لي؛ لأجل التخفيف من الألم والمعاناة المرافقة لتكلس المفصل، ولأجل العمل على تغيير حياتي للعودة إلى ممارسة حياتي بشكل طبيعي، فأنتم أهل الخير والعطاء والكرم؛ لأنني أعيش العذاب بألوانه ليل نهار صباح مساء.انني بحاجة لكميات من عقار النوفو 7 او علاج FEIBA بسبب الانهبيبتور الموجود في جسمي مما يمنع الاستفادة من الفاكتور 8مع انني حاليا داخل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية – المملكة الاردنية الهاشمية وتم رفض اجراء العملية بسبب طلب طبيب العظام كميات كبيرة من النوفو 7 او علاج FEIBA بسبب تكلفتها العاليةأن ظروفي غاية في المأساوية فإنني أعيل أربعة أفراد وبالكاد أستطيع تلبية أمورهم الحياتية.للتواصل/