طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء، سيكون للحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف (15/4)، بالإضافة إلى حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.وشدد الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً عند الساعة السابعة والنصف صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري.وطالبت الوزارة، المسافرين بإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر من الطرف الغائب عن السفر أو من وكيله.