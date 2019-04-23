الكاتب سامي فودة: الطفلة بسنت نادر حسونة لازم تتعالج

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بسنت نادر حسونة تعاني من مرض"بور ريد" (فقر الدم , فقر الدم) محتاجة زراعة نخاع عظمي





سيدي الرئيس، ما دفعنا لكتابة هذه المناشدة لفخامة سيادتكم هي الحالة المرضية التي تعيشها الطفلة البريئة الجميلة في عمر الزهور بسنت نادر حسونة من سكان مخيم الشاطئ الشمالي قدرها أنها مريضة وقد ولدت وهي حاملة بالمرض بعد شهرين من ولادتها وعمرها لا يتجاوز 24 شهراً, لن تستمر حياتها كثيراً أذا واجهت الإهمال الطبي وإدارة الظهر لها دون مراعاة لوضعها الصحي المتفاقم.



فهي تعاني من مرض "بور ريد"(فقر الدم- فقر الدم) انيميا حادة تسبب تكسر في خلايا الدم الحمراء ونقص مناعة وارتفاع نسبة الحديد في الدم,وأكثر وضوحاً ان النخاع العظمي ما بينتج دم, فهي بحاجة ماسة الى زراعة نخاع العظم التي يجب القيام بها خارج غزة, بسبب نقص في الصحة والخدمات الصحية وترقد حالياً على فراش الموت في مستشفى الرنتيسي منذ اسبوع, وخاصة بعد الرفض من العلاج بالخارج لها بسبب التغطية المالية.



لهذا نناشد السيد الرئيس محمود عباس ووزير الصحة بالعمل على التغطية المالية ونقلها لمستشفى خارج قطاع غزة, لإنقاذ حياتها قبل فوات الأوان حتى تعود غانمة سالمة الى أهلها وذويها.





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