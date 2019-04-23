شؤون فلسطينية

وزير المواصلات: استراتيجيتنا إيجاد بدائل للاستغناء عن الاستيراد من إسرائيل

وزير المواصلات: استراتيجيتنا إيجاد بدائل للاستغناء عن الاستيراد من إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير النقل والمواصلات أ. عاصم سالم صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، مع اتحاد مستوردي المركبات الجديدة في فلسطين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب سالم، برئيس وأعضاء الاتحاد، وأعرب عن حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة الأطراف المعنية بقطاع النقل والمواصلات، مؤكداً على إيمانه واهتمامه الشديدين بتعميق الشراكة الحقيقية ما بين الوزارة والاتحاد، والوقوف بجانب المستوردين وحمايتهم والعمل سوية لخدمة الوطن والمواطن الكريم.

وأضاف الوزير: أن استراتيجية الوزارة تقوم على أساس بحث كل البدائل المتوفرة للاستغناء عن الاستيراد من الجانب الإسرائيلي، وبما لا يؤثر على أهداف الوزارة بالنهوض بهذا القطاع وتطوير أسطول قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني، وبما يخدم المواطن.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على سعي الوزارة الحثيث، وعبر كافة طواقمها للمضي قدماً نحو تطوير منظومة الإجراءات والعلاقات ما بين الوزارة والقطاع الخاص والعمل على إنجاح الاتحادات وكافة الأطر النقابية، وهي تهتم اهتماماً كبيراً بقطاع المستوردين، كونه يشكل أحد الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد، والدخل الوطني الفلسطيني.

واستمع الوزير لمطالب المستوردين والمشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، مؤكداً بأن أبواب الوزارة ومكاتبها مفتوحة أمام الجميع، و"أننا على جاهزية تامة لإيجاد الحلول الملائمة لأية مشكلات قد تواجه هذا القطاع وفق الإمكانية المتاحة، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها".

من جانبه، قدّم د. سامح المصري، رئيس الاتحاد التهاني والتبريكات للوزير، لتسلمه حقيبة وزارة النقل والمواصلات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وقدّم له شكره وتقديره على تعاونه البناء والمتواصل مع الجميع، وثمّن دوره الإيجابي والداعم لجميع الشركاء.

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