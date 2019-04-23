اشتية: القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية أسوأ من النص المكتوب لـ (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية: رفض (صفقة القرن)، مشدداً على أننا "لن نقبل باستمرار الوضع الراهن، والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخراً، سواء قطع المساعدات المقدمة لـ (أونروا)، أو نقل السفارة للقدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذه الإجراءات، تعد أسوأ من النص المكتوب لصفقة القرن".جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، السيناتور الأمريكي رون وايدن، حيث بحث معه آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية.وأضاف رئيس الوزراء: "الحديث عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، تحت ما يسمى الكتل الاستيطانية، يدمر حل الدولتين، ويقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".وتابع اشتية: "يجب فصل العلاقات الفلسطينية الأمريكية عن عملية السلام أو المسار السياسي الذي يجري، وتعثر العملية السلمية لا يجب مواجهته بعقاب أو ابتزاز من الإدارة الأمريكية تجاه الفلسطينيين، ونريد منها أن تكون وسيطاً وشريكاً صادقاً في السلام".ودعا الكونغرس الأمريكي لأن يحذو حذو برلمانات العديد من الدول نحو التصويت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولرفع الحظر عن منظمة التحرير الفلسطينية.