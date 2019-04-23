شؤون فلسطينية

شرطة رام الله تضبط مواداً يشتبه أنها مخدرة بمحل تجاري والنيابة تُغلقه

شرطة رام الله تضبط مواداً يشتبه أنها مخدرة بمحل تجاري والنيابة تُغلقه
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت شرطة محافظة رام الله والبيرة، 100 سيجارة بداخلها مادة يشتبه أنها مادة الحشيش المخدر، في محل بشارع الإرسال بمدينة البيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إنه من خلال المتابعة الحثيثة، وردت معلومات حول قيام عدد من الأشخاص بتعاطي وترويج المواد المخدرة، بداخل مكتب في محل تجاري بمدينة البيرة.

وأضاف: "على الفور توجهت قوة من إدارة مكافحة المخدرات إلى المحل بعد استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة. 

وتابع: "وخلال عملية التفتيش تم ضبط أصابع حشيش يشتبه بأنها مخدرة، وعشر علب بداخلها 100 سيجارة معبأة ومعدة للبيع داخل علب دخان وأدوات للتعاطي، وقبضت على ستة أشخاص متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة، كانوا داخل المكتب، بعد محاولتهم التصدي، والاعتداء على قوة الشرطة".

وأضاف ارزيقات: أن النيابة العامة، أصدرت قراراً بإغلاق المحل والتحفظ على الأشخاص والمضبوطات؛ لحين استكمال الإجراءات القانونية، وإحالتهم للجهات القضائية.

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