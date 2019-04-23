السيسي: الحل في الخرطوم سيكون من صنع السودانيين أنفسهم









وأكد السيسي أن "الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عن طريق حوار شامل جامع بين القوى السياسية المختلفة في السودان للوصول إلى حل سياسي وتوافقي، يحقق تطلعات الشعب السوداني في التغيير والتنمية والاستقرار ويضع تصوراً واضحاً لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود لانتخابات حرة ونزيهة، مع إتاحة الفرصة الكافية للأطراف السودانية للوفاء باستحقاقات هذه المرحلة".

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن السودان يشهد مرحلة استثنائية في تاريخه، موجهاً تحية تقدير واعتزاز للشعب السوداني، وللتحول الديمقراطي الذي يشهده.وأوضح الرئيس المصري، خلال انطلاق أعمال القمة الإفريقية التي تستضيفها القاهرة؛ للتباحث حول الشأن السوداني، أن مصر تدعم خيارات الشعب السوداني كاملة، مشدداً على أن اجتماع اليوم يهدف لبحث التطورات المتلاحقة التي يشهدها السودان.وتابع: "إننا كدول جوار نتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني، وندعو المجتمع الدولي إلى إبداء التفهم، وتقديم العون للتحول الديمقراطي في السودان".وأعرب عن شكره لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان على سرعة الاستجابة للدعوة الطارئة.وقال السيسي: إن اجتماع اليوم، يهدف إلى بحث التطورات المتلاحقة في السودان، ومساندة جهود الشعب السوداني؛ لتحقيق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو بناء مستقبل أفضل، آخذين في الاعتبار الجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية للتوصل إلى وفاق وطني، يمكّنه من تجاوز تلك الفترة الحرجة، وتحدياتها لتحقيق الانتقال السلمي والسلس للسلطة، دون الانزلاق إلى الفوضى وما يترتب عليها من آثار مدمرة على السودان وشعبه، وعلى المنطقة برمتها.وأشار إلى أن "ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية هو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهنا"، لافتاً إلى أن الدول الإفريقية، أكثر قدرة على فهم تعقيدات مشاكلها وخصوصية أوضاعها، ومن ثم "فهي الأقدر على إيجاد حلول ومعالجات جادة وواقعية تحقق مصالح شعوبها وتصونها من التدخل الخارجي أو فرض حلول خارجية لا تلائم واقعها".وتابع:" لكل قارة خصائصها ولكل دولة خصوصياتها، ومن ثم جاء حرصننا على أن يؤدي هذا الاجتماع للتعرف على التطورات ومجريات الأمور في السودان واستشراف ما يراه السودانيون حيال مستقبلهم وسبل استعادة النظام الدستوري وإقامة حكومة مدنية في إطار عملية ديمقراطية، يشارك فيها السودانيون كافة، وبما يسهم في إيجاد حلول تتوافق مع طبيعة الأوضاع على الأرض، وتراعي متطلبات المنعطف الخطير الذي يمر به السودان".ومن المقرر، أن تناقش القمة أيضاً آخر التطورات على الساحة الليبية، وسُبل احتواء الأزمة الحالية، وإحياء العملية السياسية في ليبيا، والقضاء على الإرهاب.