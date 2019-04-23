وزير الأشغال يدعو سلطة الأراضي لاتخاذ خطوات متقدمة فيما يتعلق بـ"وادي النار"





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم، مع رئيس سلطة الأراضي، موسى شكارنة التعاون في ملفات مشتركة ذات علاقة بعمل المؤسستين، وأبرزها مشروع وادي النار، الذي يربط جنوب الضفة بوسطها.جاء ذلك، خلال استقبال زيارة، لوفد سلطة الأراضي برئاسة شكارنة، وحضور وكيل الوزارة فيصل فريحات، وهنّأه شكارنة على تقلده منصب وزير الأشغال العامة، داعياً إلى تطوير العمل فيما يتعلق بملف الأراضي التي تقام عليها مشاريع الطرق المُنفذة من قبل الوزارة.ودعا زيارة سلطة الأراضي إلى اتخاذ خطوات متقدمة، فيما يتعلق بطريق وادي النار، نظراً لحيوتيه وأثره الإيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أهمية إنجاز الخطوات الأولى للمشروع، كونها ستكون مدخلاً لإنجاز خطوات ملموسة كالتصاميم والميزانية.وقال شكارنة: إن سلطة الأراضي، أنجزت مسح الأراضي وتحديد الملكيات في المناطق التي سيمر منها الطريق، موضحاً أنها خطوة ضرورية لحماية حرم الطرق والحفاظ عليه من التعديّات.كما وبحث الطرفان أيضاً عدداً من الملفات المشتركة، كتطوير نظام المِساحة في فلسطين عبر زيادة عددة المساحين، ورفع مستوى الكفاءة في العمل.