إسرائيل تُعزز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع لبنان

رام الله - دنيا الوطنعززت ما تسمى "القيادة الشمالية" في الجيش الإسرائيلي، من إجراءاتها الأمنية على طول الحدود مع لبنان.وقال موقع مجلة (ماكور ريشون)، اليوم الثلاثاء، إنه تم هذا الأسبوع البدء ببناء حاجز هندسي جديد، لزيادة الأمن والحماية خاصةً قبالة المناطق الزراعية الحدودية.وأشار الموقع إلى أن تلك الإجراءات، تم البدء باتخاذها بعد تسلل لبناني في شهر شباط/ فبراير الماضي من مناطق زراعية إلى داخل الحدود، ما أثار حالة مخاوف خطيرة لدى المستوطنين من سكان تلك المنطقة.