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دولي

سريلانكا: تفجيرات الأحد جاءت رداً على هجوم نيوزيلندا

سريلانكا: تفجيرات الأحد جاءت رداً على هجوم نيوزيلندا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت سريلانكا، اليوم الثلاثاء: إن التحقيقات الأولية، أظهرت أن الأخيرة جاءت رداً على الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن نائب وزير الدفاع في البلاد، قوله: إن التحقيقات الأولية في الهجمات الانتحارية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، أظهرت أنه "رد انتقامي على هجوم كرايست تشيرش".

وأضاف وزير الدفاع روان فيجواردين للبرلمان: "التحقيقات الأولية، كشفت أن ما حدث في سريلانكا (يوم الأحد) كان رداً على الهجوم على المسلمين في كرايست تشيرش"، لافتاً إلى أن تنظيمين إسلاميين محليين، أحدهما جماعة "التوحيد الوطنية" مسؤولان عن الهجمات.

وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في 
سريلانكا، يوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 310 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة، وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو، والثانية في شرق الجزيرة.

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