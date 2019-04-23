دولي

شاهد: نتنياهو وعائلته يزورون الجولان السوري المحتل

شاهد: نتنياهو وعائلته يزورون الجولان السوري المحتل
جانب من الجولة
رام الله - دنيا الوطن
نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورة عبر حسابه في (تويتر) أثناء قيامه بجولة عائلية في مرتفعات الجولان المحتلة، بمناسبة عطلة عيد الفصح اليهودي.

وكتب نتنياهو في حسابه على (تويتر)، أثناء الجولة: "ما أجملك يا أرض إسرائيل"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد زار نتنياهو مع زوجته سارة وابنيهما يائير وافنير الكنيس اليهودي القديم في كفر ناحوم، وموقع غاملا الأثري في مرتفعات الجولان المحتلة.

وتأتي الزيارة للجولان المحتل بعد تصدر حزب (الليكود) بزعامة نتنياهو، نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في التاسع من الشهر الجاري، بحصوله على 37 مقعداً، يليه منافسه تحالف (أبيض أزرق) بـ 36 مقعداً.

وبعد فوز نتنياهو بالانتخابات، أدخلت الخارجية الأمريكية تعديلات على سياستها، تقضي بتسجيل أبناء الجولان المقيمين في أمريكا كإسرائيليي الأصل.

وكان نتنياهو، قد صرح مراراً بأن بلاده لن تستغني عن الجولان، وأنها مهمة في منظومة الدفاع الإسرائيلية.

واتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آذار/ مارس الماضي قراراً مثيراً للجدل، إذ اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل من قبلها منذ عام 1967، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولقي هذا القرار رفضاً وانتقادات واسعة في العالم، فيما وصفه نتنياهو بالأمر التاريخي، قائلاً: "بعد مرور 50 عاماً حصلنا على هذا الاعتراف".

 

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