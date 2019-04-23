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السعودية تُعلّق على قرار أمريكي بتشديد العقوبات على إيران

السعودية تُعلّق على قرار أمريكي بتشديد العقوبات على إيران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبر وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، عن ترحيب السعودية البالغ، بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن تشديد العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وقال الوزير العساف، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس): إن المملكة تعبر عن دعمها الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة، باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، حيث دأب النظام الإيراني على استخدام موارد الدولة الإيرانية؛ لتمويل هذه السياسات الخطيرة، دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت الاثنين، أنها لن تمدد لما بعد أيار/ مايو الإعفاءات التي منحتها لثماني دول، لشراء النفط الإيراني.

وعقب الإعلان عن القرار، بعث وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، تطمينات إلى أسواق الطاقة، وأكد أن المملكة، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ستُنسق مع المنتجين الآخرين للتأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، كما ستعمل على ضمان توازن أسواق النفط.

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