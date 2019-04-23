الصين تُوجه مذكرة عاجلة لواشنطن بشأن العقوبات على إيران





وقال جين شوانغ، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "الإجراءات الأمريكية تؤدي إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط والتقلبات في سوق الطاقة الدولي​​​، ونحث الولايات المتحدة على إظهار المسؤولية، والقيام بدور بناء وليس العكس، لقد قدم الجانب الصيني بالفعل مذكرة للولايات المتحدة في هذا الصدد".

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، جين شوانغ، إن بلاده قدمت مذكرة للولايات المتحدة، بشأن قرارها عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني.يذكر، أن واشنطن أعلنت أمس الاثنين، أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران.