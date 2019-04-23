دولي

الصين تُوجه مذكرة عاجلة لواشنطن بشأن العقوبات على إيران

الصين تُوجه مذكرة عاجلة لواشنطن بشأن العقوبات على إيران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، جين شوانغ، إن بلاده قدمت مذكرة للولايات المتحدة، بشأن قرارها عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني.

وقال جين شوانغ، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "الإجراءات الأمريكية تؤدي إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط والتقلبات في سوق الطاقة الدولي​​​، ونحث الولايات المتحدة على إظهار المسؤولية، والقيام بدور بناء وليس العكس، لقد قدم الجانب الصيني بالفعل مذكرة للولايات المتحدة في هذا الصدد".

يذكر، أن واشنطن أعلنت أمس الاثنين، أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران.

أخبار ذات صلة

سريلانكا: تفجيرات الأحد جاءت رداً على هجوم نيوزيلندا

سريلانكا: تفجيرات الأحد جاءت رداً على هجوم نيوزيلندا

شاهد: نتنياهو وعائلته يزورون الجولان السوري المحتل

شاهد: نتنياهو وعائلته يزورون الجولان السوري المحتل

وزير سريلانكي يُعلن هوية إحدى المنظمات المسؤولة عن تفجيرات الأحد الدامية

وزير سريلانكي يُعلن هوية إحدى المنظمات المسؤولة عن تفجيرات الأحد الدامية

نصف الأمريكيين يؤيدون دوراً أكبر للدين في المجتمع

نصف الأمريكيين يؤيدون دوراً أكبر للدين في المجتمع

مصرع 11 و24 مفقوداً في زلزال ضرب الفلبين

مصرع 11 و24 مفقوداً في زلزال ضرب الفلبين

من هو &#34;العقل المدبر&#34; لهجمات سريلانكا؟

من هو "العقل المدبر" لهجمات سريلانكا؟

البيت الأبيض: غرينبلات لم يقل إن (صفقة القرن) لا تشمل حل الدولتين

البيت الأبيض: غرينبلات لم يقل إن (صفقة القرن) لا تشمل حل الدولتين

ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا لـ 310

ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا لـ 310

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

وزير الأشغال يدعو سلطة الأراضي لاتخاذ خطوات متقدمة فيما يتعلق بـ&#34;وادي النار&#34;

وزير الأشغال يدعو سلطة الأراضي لاتخاذ خطوات متقدمة فيما يتعلق بـ"وادي النار"

تيسير خالد: خطوة عملية أفضل من دزينة تصريحات

تيسير خالد: خطوة عملية أفضل من دزينة تصريحات

الإحصاء والزراعة يُعلنان إطلاق التحضيرات لتنفيذ التعداد الزراعي 2020

الإحصاء والزراعة يُعلنان إطلاق التحضيرات لتنفيذ التعداد الزراعي 2020

أبو هولي: منظمة التحرير عملت على تدويل قضية الأسرى لإطلاق سراحهم

أبو هولي: منظمة التحرير عملت على تدويل قضية الأسرى لإطلاق سراحهم

دول منظمة &#34;السيكا&#34; تُقر الحقوق الوطنية المشروعة للسيادة الفلسطينية

دول منظمة "السيكا" تُقر الحقوق الوطنية المشروعة للسيادة الفلسطينية

حمّاد: أطلقنا حملة (بدنا ولادنا) للمطالبة باسترداد جثامين (42) شهيداً

حمّاد: أطلقنا حملة (بدنا ولادنا) للمطالبة باسترداد جثامين (42) شهيداً

هيئة الأسرى: سنُفعل قضية الأسيرة إسراء الجعابيص باجتماع (بروكسل) نهاية الشهر

هيئة الأسرى: سنُفعل قضية الأسيرة إسراء الجعابيص باجتماع (بروكسل) نهاية الشهر

المدلل: الانقسام دفع ترامب للتحدث عن تصفية القضية و(صفقة القرن)

المدلل: الانقسام دفع ترامب للتحدث عن تصفية القضية و(صفقة القرن)

منوعات

&#34;فيديو مسرب&#34; لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و&#34;MBC&#34; تتدخل

"فيديو مسرب" لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و"MBC" تتدخل

جلسة تصوير لصافيناز في حوض السباحة

جلسة تصوير لصافيناز في حوض السباحة

صغير فرس نهر يحاول صداقة تمساح وجاموس في مشهد طريف

صغير فرس نهر يحاول صداقة تمساح وجاموس في مشهد طريف

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة &#34;عارية الصدر&#34; للأطفال

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة "عارية الصدر" للأطفال

عربي

إسرائيل تُعزز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع لبنان

إسرائيل تُعزز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع لبنان

السعودية تُعلّق على قرار أمريكي بتشديد العقوبات على إيران

السعودية تُعلّق على قرار أمريكي بتشديد العقوبات على إيران

شاهد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات باستفتاء تعديلات الدستور المصري

شاهد: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات باستفتاء تعديلات الدستور المصري

هل حان وقت الحسم في معركة طرابلس؟

هل حان وقت الحسم في معركة طرابلس؟