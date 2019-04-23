الديمقراطية: تدعو للتحضير لدورة المركزي بحوار وطني شامل وقطع العلاقات مع إسرائيل





وقالت: إن الحالة الفلسطينية ليست بحاجة إلى قرارات جديدة، خاصة بعد أن انكشفت إلى حد بعيد حقائق (صفقة ترامب)، ونوايا الحل كما يقدمه نتنياهو، بما في ذلك شطب الدولة الفلسطينية وشطب حق العودة.



وأكدت بالمقابل، أن الحالة الوطنية بحاجة إلى تطبيق ما تم التوافق عليه في المجلس المركزي (في دورتيه 2015/2018) والمجلس الوطني، وأن سياسة الانتظار والمماطلة والرهانات الفاشلة لا تشكل بديلاً يخدم القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.



وقالت الجبهة: إن تنفيذ القرارات لا يحتاج إلى عقد دورة جديدة للمجلس المركزي، خاصة وأن القرارات، أحيلت إلى اللجنة التنفيذية، وكلفت بتطبيقها، الأمر الذي يتطلب الالتزام بما أحيل إليها، وما كلفت به وفي مقدمها:



1) سحب الإعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.



2) استنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.



3) نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات: العضوية العاملة لدولة فلسطين، والحماية الدولية للشعب والأرض، والدعوة لمؤتمر دولي، بديلاً للرعاية المنفردة للولايات المتحدة، وبرعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا حقه في الاستقلال والعودة.



4) تشكيل حكومة وحدة لفترة انتقالية للإشراف على انتخابات شاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني، بنظام التمثيل النسبي الكامل، لإنهاء الإنقسام، ودعوة المجلس الوطني لدورة توحيدية، لإنتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ولجان للمجلس، بما يعزز الموقع التمثيلي والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، وبموجب برنامجها السياسي، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى التحضير الجيد والجدي، للدورة القادمة للمجلس المركزي، واتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية، التي تكفل نجاح الدورة وخروجها بقرارات فاعلة وعملية، بتوافق وطني، توفر الآليات والأدوات الضرورية؛ للتصدي لصفقة ترامب وسياسات نتنياهو.وقالت الجبهة: لقد اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه (5 آذار/ مارس 2015 + 15 كانون الثاني/ يناير 2018) والمجلس الوطني (30 آذار/ مارس 2018) العديد من القرارات لمواجهة صفقة ترامب وسياسات دولة الاحتلال، وأحالها إلى اللجنة التنفيذية، لكنها مازالت معطلة حتى الآن.ودعت الجبهة إلى وقف سياسة إحالة القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي، ودورة المجلس الوطني إلى لجان للدراسة، ودورات المجلس المركزي تهرباً من استحقاقات تطبيقها ومفاعليه.