أبو هولي: منظمة التحرير عملت على تدويل قضية الأسرى لإطلاق سراحهم

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن قضية الأسرى الفلسطينيين قضية وطنية بامتياز، وهي على سلم أولويات منظمة التحرير الفلسطينية التي تواصل جهودها للعمل على إطلاق سراحهم من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية .وأضاف أبو هولي خلال حفل تكريم نظمته اليوم، مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في ديوان عائلة أبو هولي بمدينة دير البلح بمحافظة الوسطى، لعائلتي القائدين الأسيرين عبد الرحيم أبو هولي، وعاكف أبو هولي اللذين أمضيا في المعتقلات الإسرائيلية أكثر 18 سنة ولا يزالان يقبعان داخل المعتقلات الإسرائيلية بحضور عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومفوض الأسرى والمحررين الأسير المحرر تيسير البرديني، وشيخ عشيرة أبو هولي المختار عبد القادر أبو هولي (أبو صلاح) وعدد من الأسرى والمحررين وأعضاء إقليم وأمناء سر المناطق والشعب في محافظة الوسطى، ولفيف من كوادر ومؤيدي حركة فتح أن رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، يؤكد دائما في خطاباته وفي كافة المحافل الدولية والعربية وخلال استقبال زواره ان السلام والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما دام الاسرى يقبعون في سجون الاحتلال، مؤكداً على أن منظمة التحرير عملت على تدويل قضية الأسرى لتحتل مكانتها على المستويين العربي والدولي سعياً نحو تشكيل رأي عام عربي ودولي ضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراحهم.ووجه أبو هولي التحية للأسيرين عبد الرحيم وعاكف أبو هولي ولكل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين أمضوا زهرة شبابهم اليانعة في الظلمات الدامسة، وتحت وطأة الجلادين داخل السجون الإسرائيلية.وتابع قائلاً: "هؤلاء الأسرى تيجان على رؤوسنا، نستلهم منهم دروس النضال الطويل، دروس الصبر العظيم على العمل والتضحية والتفاني في أقصى الظروف، وأحلك الأيام، ونعدهم أن نعمل دونما كلل أو ملل من أجل الإفراج عنهم دون قيد أو شرط ".وقال الأسير المحرر عبد الهادي غنيم على عمق العلاقة والصداقة بين الأسرى الأبطال، وخاصة البطلين عبد الرحيم وعاكف أبو هولي لافتاً إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال، كانوا نموذجاً حياً لوحدة شعبنا.ومن جهته، قال البرديني: إن عائلة ابو هولي قدمت ولا تزال تقدم الشهداء والاسرى وان تاريخها العريق متجذر في فلسطين، مؤكدا على ان هذا الحفل يأتي في اطار تعزيز التواصل مع عوائل الاسرى وفاء وتكريما لأبنائهم الذي قدموا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال دفاعا عن قضية شعبنا التحررية ودفاعاً عن القدس والعودة والدولة.من جهته، شكر المختار (أبو صلاح) مفوضية الأسرى والمحررين لحركة فتح على هذا الحفل، الذي نقدره ونثمنه، مؤكداً دعم عشيرة أبو هولي للقيادة الفلسطينية والتفافها ووقوفها إلى جانب الرئيس محمود عباس في معركته السياسية في الحفاظ والدفاع عن الحقوق والثوابت.