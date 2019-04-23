الزق: نية حماس تشكيل هيئة عليا لمواجهة (صفقة القرن) لإيجاد بديل للمنظمة

خاص دنيا الوطنردّ أمين سر هيئة العمل الوطني، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، محمود الزق، على تصريحات القيادي في حماس، صلاح البردويل، بشأن الإعداد لتشكيل هيئة وطنية عليا لمواجهة (صفقة القرن).وقال الزق في تصريحات لـ"دنيا الوطن"، أولاً: تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، يثبت بأن "كافة البدائل التي تطرح هي بدائل بائسة لن تنجح مطلقاً، وهناك ممثل شرعي ووحيد هي منظمة التجرير الفلسطينية، ومحاولة تشكيل بدائل لن تنجح".وأضاف الزق: أن حركة حماس حاولت تشكيل لجنة حكومية في غزة، ولم يتحاوب معها أي فصيل، لأنهم يدركون أن تشكيل بدائل على مستوى الحكومة والفصائل لن ينجح، والمنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.ووجّه القيادي الفلسطيني نداءً لحركة حماس، بأن يكفّوا عن هذه المحاولات، والطريق الصحيح هو الولوج لدرب الوحدة الوطنية وهو ما يمكن من خلاله إنقاذ القضية الفلسطينية، في مواجهة المشروع البائس الأمريكي، والذي يعتمد على استمرار حالة الانقسام ونقله إلى حالة الانفصال لأن في جوهر المشروع إقامة كيان فلسطيني في غزة.وعن هدف تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة (صفقة القرن)، أكد الزق أن هذا يندرج تحت أساس إيجاد بدائل للمنظمة، وحركة حماس تحاول منذ الانقسام إلى إيجاد بديل، ولن يتجاوب معها أحد، والطريق السليم الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، ونأمل أن يدرك الجميع بأن التاريخ أكد مراراً وتكراراً، بأن أي بدائل خارج إطار المنظمة، مصيرها الزوال والفشل.وكان البردويل، قال في ندوة سياسية اليوم:"نحن بصدد تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة (صفقة القرن)، تضم كلاً من غزة والضفة والشتات وقوى إسلامية وعربية ومن أحرار العالم".