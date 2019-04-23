دول منظمة "السيكا" تُقر الحقوق الوطنية المشروعة للسيادة الفلسطينية



حيث استمرت الاجتماعات المكثفة على مدار يومي 18- 19 من الشهر الحالي في العاصمة الكازاخية نور سلطان، وكان هدف هذه الاجتماعات الاتفاق بين الدول الأعضاء على البيان الختامي لقمة دول السيكا.



وفي كلمته استعرض السفير أبو زيد آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ومحاولات إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل على شن حرب دينية ضد الشعب الفلسطيني، وتحويل الصراع إلى صراع ديني، مؤكداً على التزام فلسطين بموقفها الرافض لـ (صفقة القرن).



وبالرغم من اعتراض سفيرة إسرائيل على البيان الختامي، والحقوق المشروعة للسيادة الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وأن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، ساند جميع الأشقاء العرب أعضاء (السيكا) وبقية رؤساء الوفود الصديقة، الموقف الفلسطيني وتثبيته في البيان الختامي.

رام الله - دنيا الوطنبناءً على تعليمات الوزير رياض المالكي، شارك سفير دولة فلسطين في كازاخيستان منتصر أبو زيد بالاجتماعات التحضيرية لكبار الموظفين والخبراء لدول منظمة (السيكا) للقمة المقبلة لمؤتمر منظمة التفاعل وبناء إحراءات الثقة في آسيا (CICA) والتي ستعقد في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه في منتصف حزيران من العام الحالي.