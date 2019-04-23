قيادي فلسطيني يُعقب على دعوة حماس لتشكيل لجنة عليا لمواجهة (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنعقب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ، وليد العوض، اليوم الثلاثاء، على حديث عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، حول دعوة مرتقبة لتشكيل لجنة عليا لمواجهة (صفقة القرن).وقال العوض عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادتها تمثل رأس الحربة في مواجهة صفقة العار هذه.وأضاف: "الطريق الأقصروالأصوب لمواجهتها بل وإسقاطها، يكمن في إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون مماطلة".وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، قد أعلن إن حركة حماس تعمل على تشكيل هيئة وطنية عليا لمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية.وأوضح البردويل، خلال لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية بمدينة غزة، الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية لمواجهة (صفقة القرن) ستضم غزة والضفة والـ 48 وقوى عربية ودولية.وأضاف البردويل: "نحن نعمل على مواجهة (صفقة القرن)، ونريد وحدة وطنية حقيقة، تحترم الكل الفلسطيني، وجربنا العمل المشترك عبر مسيرات العودة، وغرفة العمليات المشتركة، وكانت ناجحة".